Francesco e Paolo sono genitori anche per la legge | la sentenza ottenuta da due avvocate foggiane

Marco (nome di fantasia), un bambino di due anni nato attraverso la gestazione per altri, per la legge degli affetti e dell’amore aveva già due genitori. Ora, grazie a una sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano - ottenuta grazie al lavoro di due avvocate del Foro di Foggia - anche la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo - Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano sul caso seguito da due avvocate ... Lo riporta ilsipontino.net

CRONACA Vicenza, al via il processo per i genitori di un 14enne morto di tumore - Abbiamo sentito al telefono il dottor Matteo Penzo, ci ha detto che con la biopsia c’è il rischio che la malattia si possa espandere. statoquotidiano.it scrive

Francesco morto di tumore a 14 anni, il medico del metodo Hamer: «Per me la guarigione è il ritorno al sé coscienziale. La chemio? Non la sconsigliai» - Il dottor Matteo Penzo, seguace del metodo Hamer: «Ho cercato di curare i suoi conflitti interiori» ... Scrive msn.com