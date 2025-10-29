Francesco De Gregori | venerdì 31 ottobre da BOLOGNA EuropAuditorium parte il tour Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club
Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con “RIMMEL 2025”, dedicato all’album “ Rimmel ” a 50 anni dall’uscita. Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, il tour riparte il 31 ottobre da Bologna con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre, novembre e dicembre, seguiti da due date speciali nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta. L’album “ Rimmel ” viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. 🔗 Leggi su Parlami.eu
