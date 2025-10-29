Francesca Fagnani difende Rita De Crescenzo | Ogni storia ha la sua dignità

Nell’ormai iconico programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, è stata ospitata ed intervistata la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. La notizia della presenza della tiktoker ha immediatamente acceso le critiche e polemiche. Infatti, il pubblico è insorto nei confronti della giornalista. Infatti, l’ha accusata di regalare visibilità al personaggio, noto per le sue live e per i suoi strafalcioni in italiano. Ma per la giornalista ciò che conta è la storia che ha portato al programma. Fagnani difende Rita De Crescenzo: “Ogni storia ha la sua dignità”. Nel commento che si può leggere sul post della giornalista, che rivela la presenza della tiktoker al programma di Rai 2, si legge la motivazione della Fagnani ad ospitare il personaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

