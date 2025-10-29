Francesca Comencini | Pochi registi fanno davvero arte La società contemporanea? Ci isola ma senza comunità non si vive

Era settembre del 2024, poco più di un anno fa, quando Francesca Comencini conquistava tutti con il film drammatico scritto e diretto da lei “Il tempo che ci vuole”, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e poi vincitore di 4 Nastri D'Argento. A distanza di un anno, la. 🔗 Leggi su Today.it