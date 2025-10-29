Francesca Albanese presenta un rapporto sul genocidio a Gaza la replica dell' ambasciatore israeliano all' Onu | Sei una strega

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Signora Albanese, lei è una strega". Stanno facendo discutere le parole utilizzate dall'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, per definire Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, dopo che la giurista ha presentato il suo report che. 🔗 Leggi su Today.it

