Francesca Albanese presenta un rapporto sul genocidio a Gaza la replica dell' ambasciatore israeliano all' Onu | Sei una strega

"Signora Albanese, lei è una strega". Stanno facendo discutere le parole utilizzate dall'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, per definire Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, dopo che la giurista ha presentato il suo report che. 🔗 Leggi su Today.it

Fanpage.it. . “Albanese è una strega”. Queste le accuse che riceve dal rappresentante di Israele Francesca Albanese durante la presentazione del nuovo rapporto a New York i cui la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani in Palestina spiega le ragioni gi Vai su Facebook

Giallo su Francesca #Albanese. “Decaduto il mandato di relatrice #Onu”, in bilico l’immunità #29ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Delegato Israele all'Onu vs Francesca Albanese: Strega fallita, sei complice dei terroristi - Ogni accusa è un incantesimo che non funziona, perché lei è una strega fallita. Scrive ilgiornale.it

Albanese presenta rapporto, '63 Stati complici genocidio a Gaza' - Presentando alla terza commissione dell'Assemblea Generale un rapporto di 24 pagine in cui esamina il ruolo di 63 Stati nel "crimine collettivo" del "genocidio" nella Striscia, l'esperta dice che ... Secondo ansa.it

Il nuovo rapporto di Francesca Albanese: «Genocidio a Gaza è colpa collettiva» - Francesca Albanese accusa 63 Paesi di aver sostenuto le violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza da parte di Israele. lettera43.it scrive