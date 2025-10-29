Francesca Albanese bufera sul rapporto Onu

Seppur in video conferenza, a 12mila chilometri di distanza dal Palazzo di vetro delle Nazioni Unite, l'ultimo rapporto della relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese è andato letteralmente di traverso ai 63 Stati chiamati in causa. Indigeribile già nel titolo: "Genocidio a Gaza: un crimine collettivo", con relative accuse di complicità rivolte innanzitutto agli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia. Le reazioni per lo più indignate: come quella degli Stati Uniti che già a luglio avevano sanzionato la relatrice italiana per aver "mosso una guerra politica ed economica". Ma è anche la diplomazia italiana a dire basta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesca Albanese, bufera sul rapporto Onu

