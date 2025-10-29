Francesca Albanese all' Onu | 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza Italia compresa

(Agenzia Vista) Usa, 29 ottobre 2025 “Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina”, lo ha detto Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francesca Albanese all'Onu: 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza, Italia compresa

Leggi anche questi approfondimenti

Fanpage.it. . “Albanese è una strega”. Queste le accuse che riceve dal rappresentante di Israele Francesca Albanese durante la presentazione del nuovo rapporto a New York i cui la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani in Palestina spiega le ragioni gi Vai su Facebook

Giallo su Francesca #Albanese. “Decaduto il mandato di relatrice #Onu”, in bilico l’immunità #29ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Il nuovo rapporto di Francesca Albanese: «Genocidio a Gaza è colpa collettiva» - Francesca Albanese accusa 63 Paesi di aver sostenuto le violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza da parte di Israele. Secondo lettera43.it

Francesca Albanese all'Onu: 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza, Italia compresa - (Agenzia Vista) “Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Francesca Albanese, bufera sul rapporto Onu - La relatrice per la Palestina accusa Usa, Regno Unito, Germania e Italia di complicità. Secondo tgcom24.mediaset.it