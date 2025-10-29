Francesca Albanese all' Onu | 63 Stati complici di Israele nel genocidio a Gaza Italia compresa – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 29 ottobre 2025 “Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina”, lo ha detto Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

