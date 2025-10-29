Francesca Albanese accusa 63 Paesi di complicità nello sterminio di Gaza | tra loro anche l’Italia Roma non ci sta | Rapporto poco credibile e imparziale
Come ampiamente previsto, la presentazione del rapporto Genocidio a Gaza: un crimine collettivo da parte di Francesca Albanese è stata occasione di un acceso scontro all’interno dell’aula della Terza commissione dell’Assemblea Onu. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina ha messo in fila un’analisi puntuale in cui ha accusato 63 Paesi di aver contribuito – chi più chi meno – allo sterminio della popolazione palestinese, che per oltre due anni è stata «strangolata, affamata, distrutta». Un rapporto di 24 pagine che è stato accolto con durezza dagli ambasciatori israeliani e italiani: « Rapporto privo di credibilità e imparzialità ». 🔗 Leggi su Open.online
