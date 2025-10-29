Fra il ritorno di Marin e l’idea Vural Soluzioni per rafforzare la mediana
I nerazzurri si apprestano a incrociare gli scarpini con la formazione guidata da uno dei più recenti "guru" del calcio italiano: quel Maurizio Sarri capace di ottenere l’onore di veder coniare un neologismo nel periodo della carriera trascorso a Londra, sulla panchina del Chelsea. La tattica dell’allenatore, nato a Napoli ma cresciuto a Figline Val d’Arno, ai tempi dei "blues" è stata ribattezzata "Sarriball": il 4-3-3 come disposizione basilare, la ricerca dello sfogo della manovra sugli esterni come principio inderogabile e un dialogo intenso tra i calciatori con l’intento di aprire le maglie della formazione avversaria per favorire gli inserimenti anche dei centrocampisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
