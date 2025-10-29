Tempo di lettura: < 1 minuto Durante la giornata odierna, nel passaggio tra le classi, La Misericordia di Mercogliano con il corpo docenti ha educato alla sicurezza le classi. “ Abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione l’atteggiamento responsabile e consapevole dimostrato dagli alunni, dalle scuole primarie fino alle secondarie di primo grado- ha detto il Presidente I ragazzi hanno saputo affrontare il tema della sicurezza con maturità, raccontando anche le proprie esperienze e le situazioni di panico vissute in famiglia durante la recente scossa di terremoto. Dalle loro testimonianze è emerso come, in alcuni casi, l’agitazione abbia portato gli adulti a comportamenti impulsivi e poco sicuri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ La Misericordia Mercogliano a lezione di sicurezza a scuola