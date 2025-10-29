FOTO Calcioscommesse inchiesta Penalty | flussi anomali su Benevento-Cesena Primavera arrestato un arbitro
Tempo di lettura: 3 minuti Il calcioscommesse irrompe di nuovo nel mondo del pallone, ma questa volta il regista sarebbe un arbitro. Il condizionale è d’obbligo considerando che l’inchiesta della Procura di Reggio Calabria è ancora alle sue fasi iniziali (LEGGI QUI). Sotto la lente della magistratura è finito il fischietto calabrese Luigi Catanoso, arbitro della sezione Aia di Reggio Calabria. Tutto è partito da un flusso anomalo di scommesse relative all’incontro di calcio del torneo Primavera 2 tra Benevento e Cesena terminato 3-2 in maniera rocambolesca per i sanniti. Non certo, quindi, un evento sportivo di prima fascia tanto da attirare un consistente numero di giocate che ha indotto gli inquirenti a vederci chiaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
