FOT0- Donazione ai piccoli degenti del Moscati con l' Interact Club
Tempo di lettura: < 1 minuto WhatsApp Video 2025-10-29 at 16.26.42 L’ Interact Club Avellino, associazione giovanile promossa dal Rotary International e composta da ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni, ha scelto di concludere il proprio anno di service con una donazione per l’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. Grazie ai fondi raccolti durante le attività dell’anno rotariano 20242025, i giovani soci hanno acquistato per il reparto due strumenti diagnostici di grande utilità: un videotoscopio, che consente una visione chiara e ingrandita del condotto uditivo e un otoscopio a fibre ottiche, per ispezioni rapide e precise di orecchio, naso e gola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
