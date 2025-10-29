Fossacesia rafforza i controlli per individuare chi abbandona rifiuti e per mantenere la città pulita

Chietitoday.it | 29 ott 2025

Un piano di controlli mirato per individuare e punire chi abbandona immondizia: è l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Fossacesia, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 116 dell’8 agosto 2025, che introduce sanzioni più severe per chi abbandona o getta rifiuti da veicoli in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

