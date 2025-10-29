Fossacesia rafforza i controlli per individuare chi abbandona rifiuti e per mantenere la città pulita
Un piano di controlli mirato per individuare e punire chi abbandona immondizia: è l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Fossacesia, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 116 dell’8 agosto 2025, che introduce sanzioni più severe per chi abbandona o getta rifiuti da veicoli in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 26 ottobre vi aspetta una giornata ricca di eventi a Fossacesia! Vale davvero la pena venire a Fossacesia e godersi tutte le attività in programma: sarà un’occasione perfetta per vivere insieme una domenica speciale! Vai su Facebook