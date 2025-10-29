Forti rialzi per i prezzi medi di benzina e diesel | ecco la stangata per gli italiani

Tornano a calare le quotazioni di gasolio e benzina, mentre salgono con forza, sulla scia dei rialzi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,695 eurolitro (+3 millesimi, compagnie 1,700, pompe bianche 1,686), diesel self service a 1,628 eurolitro (+7, compagnie 1,633, pompe bianche 1,618). 🔗 Leggi su Iltempo.it

