Forte pioggia attesa per domani | l’Arpae dirama l’allerta meteo

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domani, giovedì 30 ottobre, a Bologna e provincia è attesa una nuova ondata di maltempo. Come riferisce il sito specializzato 3bmeteo.com, nella mattinata di domani è prevista una forte pioggia che durerà, in minore intensità, per tutta la giornata.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

forte pioggia attesa domaniMaltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali 27 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo ... Si legge su fanpage.it

forte pioggia attesa domaniPioggia forte e neve in arrivo, allerta gialla per frane - Il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diffuso un bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' valido per la giornata di domani, legato alle piogge attese nelle valli del Gran Paradiso (p ... Segnala ansa.it

forte pioggia attesa domaniAllerta meteo: attesa forte tempesta su gran parte d'Italia - Le autorità meteorologiche italiane hanno emesso un’allerta per una forte tempesta che colpirà gran parte del paese. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Pioggia Attesa Domani