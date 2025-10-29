Forte pioggia attesa per domani | l’Arpae dirama l’allerta meteo
Nella giornata di domani, giovedì 30 ottobre, a Bologna e provincia è attesa una nuova ondata di maltempo. Come riferisce il sito specializzato 3bmeteo.com, nella mattinata di domani è prevista una forte pioggia che durerà, in minore intensità, per tutta la giornata.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
Grandine e forte pioggia a Cagliari, strade allagate. Decine di interventi dei vigili del fuoco #ANSA - X Vai su X
Domenica atteso vento forte soprattutto in mattinata, poi pioggia Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali 27 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo ... Si legge su fanpage.it
Pioggia forte e neve in arrivo, allerta gialla per frane - Il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diffuso un bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' valido per la giornata di domani, legato alle piogge attese nelle valli del Gran Paradiso (p ... Segnala ansa.it
Allerta meteo: attesa forte tempesta su gran parte d'Italia - Le autorità meteorologiche italiane hanno emesso un’allerta per una forte tempesta che colpirà gran parte del paese. Come scrive notizie.it