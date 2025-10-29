Fornacette centro del paese senza sportelli bancomat | L' amministrazione tuteli i cittadini
“Dopo la dismissione dello sportello bancomat da parte del Banco Fiorentino il centro di Fornacette rischia di rimanere senza servizio. Un servizio fondamentale per i cittadini dato che gli altri sportelli presenti sul territorio, come quelli di Poste Italiane e del Banco Fiorentino in via Tosco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
