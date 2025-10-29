Formia tenta il suicidio in casa | salvato dalla Polizia
Formia, 29 ottobre 2025 – A Formia, un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha salvato la vita a un uomo che aveva tentato il suicidio nella propria abitazione. La chiamata di soccorso è partita dalla figlia, residente all’estero, che non riusciva a contattare il padre, paziente con precedenti tentativi di suicidio e patologie gravi. La Sala Operativa della Questura di Latina ha subito inviato sul posto una pattuglia del Commissariato di Formia. Giunti presso l’edificio, gli agenti hanno incontrato notevoli difficoltà di accesso: il cancello carraio era chiuso e nessun vicino era presente per consentire l’ingresso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tentata truffa in un albergo di Formia: la Polizia di Stato denuncia un uomo per insolvenza fraudolenta https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/formia/tentata-truffa-in-un-albergo-di-formia-la-polizia-di-stato-denuncia-un-uomo-per-insolvenza-fraudolenta/ Vai su Facebook
Formia, tenta il suicidio in casa: salvato dalla Polizia - Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato l'uomo disteso sul letto circondato da confezioni di medicinali vuote ... Lo riporta ilfaroonline.it
Tenta il suicidio ingerendo medicinali, salvato dall'intervento della Polizia di Stato - L'episodio a Formia, la Questura allertata dalla figlia che vive all'estero e non riusciva a contattare il padre. Come scrive latinaoggi.eu
Formia, poliziotti salvano un uomo: decisiva la segnalazione della figlia dall’estero - Allarme dalla figlia all’estero, accesso complicato superato con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Si legge su latinaquotidiano.it