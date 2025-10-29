Formazioni ufficiali Roma Parma le scelte dei due tecnici per il match

Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte di Gasperini e Cuesta per il match della 9a giornata di Serie A che si giocherà alle 18.30 all’Olimpico Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma Parma, match dell’Olimpico di Roma, che andrà in scena alle 18.30 di mercoledì 29 ottobre e valido per la 9a giornata di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte dei due tecnici per il match

Argomenti simili trattati di recente

Calcio ? serie BKT le formazioni ufficiali di Frosinone vs Entella Vai su Facebook

Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Roma – Parma: ecco le formazioni ufficiali - Parma formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gasperini e Cuesta per la nona giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it

LIVE - Roma-Parma, le formazioni ufficiali: Celik e Wesley sulle fasce. Davanti c'è Ferguson - I giallorossi sono a 18 punti in classifica, mentre i ducali sono quindicesimi a 7 punti. Riporta ilromanista.eu

Roma-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net