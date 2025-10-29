Formazioni ufficiali Juve Udinese | le scelte dei due allenatori per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Formazioni Ufficiali Juve Udinese, le scelte del tecnico ad interim: difesa a tre confermata, sorpresa Kostic a sinistra e coppia inedita in attacco. Le scelte sono fatte, la Juventus del dopo-Tudor scende in campo con diverse novità. Per la sfida casalinga contro l’Udinese (ore 18:30), il tecnico ad interim Massimo Brambilla ha deciso di dare una scossa alla squadra, optando per un assetto offensivo e rilanciando alcuni giocatori finiti ai margini. Confermato il modulo, ma cambiano gli interpreti in ruoli chiave. Formazioni Ufficiali Juve Udinese: Brambilla mescola le carte. La prima, grande sorpresa arriva dalla fascia sinistra: Filip Kostic, dato per partente a gennaio, viene lanciato titolare, prendendo il posto di un Andrea Cambiaso che si sposta sulla corsia di destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Udinese: le scelte dei due allenatori per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

