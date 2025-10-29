Formazioni ufficiali Inter Fiorentina | le scelte di Chivu e Pioli per la sfida

Inter News 24 Inter Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato Bisseck dal 1’, Chivu punta sui giovani. Tante sorprese tra gli ospiti. Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Fiorentina, valida per la nona giornata di Serie A. Entrambi gli allenatori, Cristian Chivu e Stefano Pioli, hanno definito le rispettive formazioni, introducendo alcune novità significative rispetto alle ultime uscite. La gara rappresenta un crocevia importante per due squadre reduci da momenti diversi ma accomunate dalla necessità di reagire: i nerazzurri dopo la sconfitta di Napoli, i viola per cercare la prima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Fiorentina: le scelte di Chivu e Pioli per la sfida

