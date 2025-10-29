Formazioni ufficiali Inter Fiorentina le scelte dei due tecnici per il match

Formazioni ufficiali Inter Fiorentina, le scelte di Chivue Pioli per il match della nona giornata di Serie A in campo alle 20.45 a San Siro Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Fiorentina, sfida valida per la nona giornata di Serie A 20252026, in campo a San Siro, questa sera, mercoledì 29 ottobre, alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Fiorentina, le scelte dei due tecnici per il match

Scopri altri approfondimenti

Calcio ? serie BKT le formazioni ufficiali di Frosinone vs Entella Vai su Facebook

Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali. La decisione di Chivu su Pio Esposito, Pioli s'affida a Kean - La decisione di Chivu su Pio Esposito e sulla sostituzione di Mkhitaryan a centrocampo, Pioli invece s'affida a Kean. Riporta sport.virgilio.it

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Bisseck, Pio Esposito e Sucic dal 1'. Riecco Comuzzo - Alle ore 20:45 scendono allo stadio Meazza di Milano scendono in campo i padroni di casa dell'Inter e la Fiorentina, nel programma della 9^ giornata. Secondo tuttomercatoweb.com

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 12 trasferte di Serie A (4 pareggi, 6 sconfitte), pareggiando tre delle quattro giocate in questo campionato; in due soli occasioni la Viola ha registrato ... Riporta sport.sky.it