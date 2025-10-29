Formazioni confermate con il ritorno del vincitore del Pallone d’Oro Dembele
2025-10-29 19:29:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Stasera il PSG farà visita al Lorient. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il PSG spera di estendere la serie di vittorie consecutive a tre partite quando stasera visiterà il Lorient in Ligue 1. La vittoria per 3-0 di sabato a Brest è stata la seconda del PSG in cinque giorni, dopo lo straordinario trionfo per 7-2 in casa del Bayer Leverkusen in Champions League. La squadra di Luis Enrique non è sempre stata al meglio in questa stagione mentre cerca di far fronte a una lunga lista di infortuni, senza dubbio causata dal loro programma frenetico negli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
