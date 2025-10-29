Forlì adesso avanti tutta contro Mestre Spauracchio Curry ma il bis va servito

Al Palafiera stasera (20.30, arbitri Pellicani, Lupelli e Bondi) torna una sfida d’altri tempi contro una rivale che mancava a Forlì da troppo tempo. La neopromossa Gemini Mestre, avversaria dell’ Unieuro nell’ottava giornata di andata, è infatti la discendente di quel Basket Mestre 1958 che fino al 1989 aveva infiammato di passione e tifo la piazza veneta con grande seguito sulle gradinate e sulle tribune del palasport Taliercio. Al calor bianco le sfide di quegli anni ai Romiti e in Veneto con indimenticabili protagonisti. Poi Mestre sparì dal panorama del grande basket. Il club venne rifondato nel 2009 e domenica 22 giugno, dopo la finale promozione persa 3-0 contro Roseto, nella gara di spareggio sul campo neutro di Cento, la squadra allenata da Mattia Ferrari riuscì a sconfiggere 79-70 dopo un supplementare la Fabo Herons Montecatini e a tornare in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

