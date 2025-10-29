Forlì addio alla Coppa Troppi errori costano caro
Forlì 0 Arzignano 1 FORLÌ (4-3-3): Calvani; Mandrelli (12’ st Elia), Pellizzari, Spinelli (28’ st Macrì), Graziani; Menarini (12’ st Valentini), Giovannini (28’ st Ripani), Scorza; Coveri, Manuzzi, Saporetti S. (21’ st Berti). A disp: Martelli, Veliaj, Saporetti L., Franzolini, Petrelli, Farinelli, De Risio, Manetti. All. Miramari. ARZIGNANO (4-3-1-2): Nespola; Valentini F. (25’ st Boccia), Coppola, Milillo, Toniolo; Spaggiari, Damiani (40’ st Bernardi), Castegnaro (47’ st Jamali); Moretti (25’ st Mattioli); Nanni, Lanzi (40’ st Cariolato). A disp: Manfrin, Rossoni, Lakti, Markovic, Preto. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
