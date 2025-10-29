Forestali Clemente e Ferraro FdI | Settore dimenticato da anni con Cirielli la Campania tornerà a rispettare chi lavora
Tempo di lettura: 2 minuti “Da quanto si apprende da notizie di stampa, i lavoratori delle Comunità Montane della provincia di Benevento e di molte altre aree della Campania hanno denunciato ancora una volta i gravi ritardi della Regione nel pagamento degli stipendi e degli arretrati, in alcuni casi risalenti addirittura al 2018. Parliamo di uomini e donne che da anni vivono nell’incertezza e senza retribuzioni regolari a causa di una Regione Campania lontana dai cittadini. Una vicenda grave, fotografia di una gestione regionale fallimentare, fatta di promesse e rinvii che hanno mortificato migliaia di famiglie campane”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
