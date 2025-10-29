Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 novembre 2025 | Zeynep chiude con Yildiz Caner in rotta con Ender

Ecco che cosa ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 3 al 7 novembre 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della prossima settimana!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 novembre 2025: Zeynep chiude con Yildiz, Caner in rotta con Ender

Leggi anche questi approfondimenti

«Non riesco a sopportare questa nuova coppia», ha confidato Alihan a Hakan, lasciando trasparire tutta la sua gelosia nei confronti di Zeynep. Domani alle 14. 20 su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la serie turca che segue la vita movimentata delle sorelle Zey Vai su Facebook

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 novembre 2025: Zeynep chiude con Yildiz, Caner in rotta con Ender - Ecco che cosa ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 3 al 7 novembre 2025 su Canale 5. Si legge su comingsoon.it

Forbidden Fruit si allunga su Canale 5: ecco quando e perché - Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Lo riporta ilsipontino.net

"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 3 al 7 novembre - Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5 ... Si legge su msn.com