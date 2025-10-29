Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio, L'appuntamento è alle 14.20, subito dopo la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello. Nell' episodio di giovedì 30 ottobre Zehra si confiderà con Ender riguardo i dubbi che nutre verso Kemal; ovviamente la donna avrà un'occasione d'oro per portare avanti il suo piano. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Contro ogni previsione, Ender e Yildiz si sono alleate con l'obiettivo di sabotare il matrimonio di Zehra e Kemal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 30 ottobre Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal