Forbidden Fruit Anticipazioni 30 ottobre 2025 | Ender spinge Zehra a commettere una sciocchezza!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 30 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Ender alimenta le insicurezze di Zehra, fino a spingerla a pedinare Kemal. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 30 ottobre 2025: Ender spinge Zehra a commettere una sciocchezza!

