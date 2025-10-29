Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 29 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, durante la festa organizzata dagli Aydin, Irem infila di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal, sotto lo sguardo attento di Zehra, che intuisce subito un secondo fine. I suoi sospetti si intensificano quando, con una scusa, controlla la giacca di Kemal e scopre che la lettera è sparita: da quel momento, è convinta che lui la stia tradendo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 69 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntata del 29 ottobre in streaming | Video Mediaset