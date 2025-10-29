Football americano l’Italia chiude gli Europei con un bronzo che ci conferma ai massimi livelli continentali

Di bronzo. in bronzo. L’Italia, infatti, chiude con un ottimo terzo posto i Campionati Europei 2025 di football americano che hanno visto la propria Final Four a Krefeld in Germania. Un risultato di prestigio per un movimento che continua a dare grandi soddisfazioni e che, negli ultimi anni, ha mantenuto un livello sempre altissimo. In questa occasione gli Azzurri chiudono con parecchio amaro in bocca. La semifinale persa per 8-9 contro la Finlandia brucia ancora. Il gruppo guidato dal quarterback Luke Zahradka ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari contro tutte le compagini più forti a livello continentale e, solamente per piccoli dettagli, non è stato in grado di raggiungere l’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

