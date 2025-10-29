Foodmetti Gli artisti delle tavole a palazzo Guinigi
Il festival Lucca Comics & Games rinnova anche quest’anno la partnership con Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell’enogastronomia. Foodmetti negli anni si è affermato come una meta imprescindibile per tutti gli appassionati e come il luogo ideale per incontrare autori e autrici in modo informale. Primo fra tutti, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel, che sarà un ospite fisso di Foodmetti e che potrete trovare anche allo stand Panini Comics negli orari a lui dedicati. Questa quarta edizione di Foodmetti si terrà all’interno di Palazzo Guinigi, prestigiosa location simbolo della Città di Lucca, che ospiterà anche le mostre di Lucca Comics & Games, inclusa la personale di Sergio Algozzino, che avremo l’onore di accogliere proprio all’interno dello spazio Foodmetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
