Fontana inaugura a Montecitorio la mostra Bruno Prosdocimi Un viaggio artistico tra Palcoscenico e Backstage

Lopinionista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “È un onore celebrare a Montecitorio, con una mostra a lui dedicata, il Maestro Bruno Prosdocimi, che ha coltivato l’arte come espressione più autentica del suo talento e della sua sensibilità, legata in particolar modo al mondo dei giovani, allo sport, all’Opera. È stato un artista capace di alimentare la fantasia di intere generazioni di bambini, unendo creatività e raffinatezza. Nel suo lavoro sono racchiusi 60 anni di storia italiana. Verona, città a lui cara, resta impressa nelle sue opere, con l’Arena, i suoi simboli e i suoi protagonisti, come emblema di bellezza e armonia. Ringrazio i familiari per il prezioso impegno con cui continuano a far conoscere la sua arte e il suo contributo al mondo della cultura”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

fontana inaugura a montecitorio la mostra bruno prosdocimi un viaggio artistico tra palcoscenico e backstage

© Lopinionista.it - Fontana inaugura a Montecitorio la mostra “Bruno Prosdocimi. Un viaggio artistico tra Palcoscenico e Backstage”

News recenti che potrebbero piacerti

fontana inaugura montecitorio mostraA Montecitorio una mostra dedicata a Bruno Prosdocimi - Inaugurata a Montecitorio dal presidente della Camera Lorenzo Fontana una mostra dedicata al maestro Bruno Prosdocimi. Lo riporta veronaoggi.it

fontana inaugura montecitorio mostraCamera dei Deputati, Lorenzo Fontana inaugura una mostra su Prosdocimi - «È un onore celebrare a Montecitorio, con una mostra a lui dedicata, il maestro che ha coltivato l’arte come espressione più autentica del suo talento e della sua sensibilità, legata in particolar mod ... Da ilgiornaledellarte.com

INAUGURATA OGGI ALLA CAMERA LA MOSTRA SU PROSDOCIMI CON FONTANA (1) - “Abbiamo voluto rendere onore al Maestro Bruno Prosdocimi perché forse, in vita, pur essendo un grandissimo artista, non ha avuto tutte le soddisfazioni che meritava”. Come scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Fontana Inaugura Montecitorio Mostra