Fontana inaugura a Montecitorio la mostra Bruno Prosdocimi Un viaggio artistico tra Palcoscenico e Backstage
ROMA – “È un onore celebrare a Montecitorio, con una mostra a lui dedicata, il Maestro Bruno Prosdocimi, che ha coltivato l’arte come espressione più autentica del suo talento e della sua sensibilità, legata in particolar modo al mondo dei giovani, allo sport, all’Opera. È stato un artista capace di alimentare la fantasia di intere generazioni di bambini, unendo creatività e raffinatezza. Nel suo lavoro sono racchiusi 60 anni di storia italiana. Verona, città a lui cara, resta impressa nelle sue opere, con l’Arena, i suoi simboli e i suoi protagonisti, come emblema di bellezza e armonia. Ringrazio i familiari per il prezioso impegno con cui continuano a far conoscere la sua arte e il suo contributo al mondo della cultura”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
