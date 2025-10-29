Fondo Abitare il Comune | Il bando funziona ma i giovani non trovano alloggi a canone concordato

Bergamo. In città si continua a discutere della carenza di affitti a prezzi accessibili per i giovani. Il Fondo Abitare Under 35, il bando promosso dalla Giunta Carnevali pensato per favorire il percorso di autonomia abitativa delle nuove generazioni, ha sino ad ora portato un centinaio di istanze all’agenzia per la casa comunale Abito Bergamo. Aperto lo scorso maggio, a mercoledì 29 ottobre sono ancora disponibili dei fondi. “L’interesse è stato immediato – spiega Palafrizzoni in una nota -. Il numero di domande pervenute dimostra che Bergamo è rimasta una città attrattiva per i giovani”. A questo dato si contrappone la grande difficoltà degli Under 35 nel trovare un affitto che possa rispondere ai requisiti del bando ed essere accessibile da un punto di vista economico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fondo Abitare, il Comune: “Il bando funziona, ma i giovani non trovano alloggi a canone concordato”

