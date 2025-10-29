Fondazioni con più peso alle banche nel portafoglio
Dopo dieci anni, le Fondazioni di origine bancaria entrano in una nuova fase. È stato firmato ieri mattina dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal presidente dell’Acri, Giovanni Azzone ( in foto ), l’Addendum al Protocollo Acri-Mef, che aggiorna l’intesa del 2015 siglata da Giuseppe Guzzetti e Pier Carlo Padoan. Il nuovo accordo, annunciato ieri nel corso della Giornata Mondiale del Risparmio, introduce una serie di correttivi su gestione patrimoniale, governance e limiti di concentrazione del portafoglio. Azzone, dal palco dell’evento, ha sottolineato come l’Addendum consenta di superare «il limite meccanico del 33%» dell’attivo detenibile nella banca conferitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
