Fondazione | Utili record eroghiamo 1,5 milioni di euro in più
Undici milioni di utili, quattro milioni per conservare ed incrementare il patrimonio, un milione e mezzo di euro in più da destinare alle erogazioni sul territorio - che arrivano a 7 milioni - e una nuova fase strategica per ridisegnare il rafforzato sostegno all’ambito welfare, ma anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Regala sorrisi con Fondazione ANDI ETS In occasione delle feste natalizie Fondazione ANDI ETS rilancia l'iniziativa dedicata ai doni solidali, mettendo a disposizione dei Soci ANDI una serie di utili articoli perfetti per un pensiero ai propri pazienti. Oltre a e Vai su Facebook
Fondazione chiude il 2025 con utili record, salgono a 7 milioni le erogazioni sul territorio - Undici milioni di utili, 4 milioni per conservare ed incrementare il patrimonio, un milione e mezzo di euro in più da destinare alle erogazioni sul ... Segnala piacenzasera.it
Fondazione: «Utili record, eroghiamo 1,5 milioni di euro in più» - Il 2026 della “cassaforte” di via Sant’Eufemia: 4 milioni per conservare ed incrementare il patrimonio, 1,5 in più da destinare alle erogazioni sul territorio, che toccano i 7 milioni. Da ilpiacenza.it
La Fondazione Carisap è in salute. Un avanzo record di 13,5 milioni. Nel 2024 erogati 5,4 milioni (+30%) - Insieme snocciolano i dati: nel 2024, la Fondazione ha attivato 217 interventi in collaborazione con 261 organizzazioni, per un valore di 5,4 milioni di euro di erogazioni deliberate (+30% rispetto al ... Lo riporta corriereadriatico.it