Fondazione del Monte oltre 6 milioni di investimenti per il 2026 | risorse per Ravenna e Bassa Romagna

Ravennatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cospicui investimenti per il territorio ravennate, nel segno dello sviluppo dell'università, della sostenibilità e con uno sguardo anche all'emergenza abitativa. Nel 2026 la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna consoliderà il lavoro avviato negli scorsi anni con un piano di investimenti per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fondazione monte oltre 6La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna investe oltre 6 milioni - E dopo aver avviato una serie di attività sulla crisi climatica e i suoi ... Secondo corriereromagna.it

fondazione monte oltre 6Da Fondazione del Monte di Bologna 6.4 milioni per il 2026 - Nel 2026 la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna consoliderà il lavoro avviato, rendendolo solido e concreto: “I valori ai quali ci ispiriamo – democrazia, pace, libertà, giustizia – devono accom ... Lo riporta ravennawebtv.it

fondazione monte oltre 6Fondazione e giganti Mont'e Prama diffondono la cultura italiana - La Fondazione Mont'e Prama sempre più ambasciatrice della cultura italiana all'estero grazie all'accordo firmato con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Monte Oltre 6