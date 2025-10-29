Folgiero Fincantieri | Innovazione e collaborazione sono chiavi per la sovranità industriale europea
«L’aumento della spesa per la difesa deve andare di pari passo con una crescita sostenibile dell’industria e dell’occupazione», ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, intervenendo al Future Investment Initiative di Riad. «È importante – ha sottolineato – che i cittadini percepiscano il valore economico e sociale di questi investimenti: ogni euro speso può generare competenze, posti di lavoro e innovazione tecnologica». L’ad di Fincantieri all’evento di Riad. Folgiero ha richiamato la necessità di una forte integrazione industriale europea, ricordando il programma SAFE dell’Unione Europea da 150 miliardi di euro: «Iniziative come questa incoraggiano i Paesi a collaborare, a rafforzare la filiera continentale e a valorizzare il contenuto industriale europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
