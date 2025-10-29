Focolaio Salmonella Strathcona 17 Paesi colpiti | perché i pomodorini siciliani sono finiti nel mirino
L’Ecdc e l’Efsa confermano 437 casi tra il 2023 e il 2025, Italia, Germania e Austria i più colpiti. Un focolaio di Salmonella Strathcona continua a destare preoccupazione in Europa, con 437 casi confermati tra gennaio 2023 e settembre 2025 in 17 Paesi, Italia, Germania e Austria in testa. Secondo i dati pubblicati dall’Ecdc e dall’Efsa, l’origine del contagio sembra collegata ai pomodorini siciliani, già indicati come sospetti nelle valutazioni precedenti. Pomodorini siciliani: fonte probabile dell’infezione. Il focolaio, definito “transfrontaliero prolungato”, è stato monitorato per oltre due anni, con indagini dettagliate sulle filiere produttive e distributive. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
