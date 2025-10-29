Focolaio di tubercolosi al Neruda tra i sei positivi 3 bambini | è scontro tra Regione Piemonte e Comune di Torino

Torinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Positivi alla tubercolosi tre adulti e tre bambini. È questo l'esito che emerge dai controlli e dagli accertamenti da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asl sul focolaio diffusosi all'interno dell'ex scuola di via Ciriè 7, Spazio popolare Neruda. I sei casi sono stati confermati in sede. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Focolaio di tubercolosi al Neruda, tra i sei positivi 3 bambini: è scontro tra Regione Piemonte e Comune di Torino - È questo l'esito che emerge dai controlli e dagli accertamenti da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asl sul focolaio diffusosi all'interno ... torinotoday.it scrive

focolaio tubercolosi neruda seiTubercolosi allo Spazio Neruda: sei casi confermati, tre bimbi al Regina Margherita - Sono sei i casi di tubercolosi accertati allo Spazio Neruda di corso Ciriè 7, a Torino: tre adulti e tre bambini. Lo riporta zipnews.it

focolaio tubercolosi neruda seiFocolaio di tubercolosi all’ex scuola Neruda, scontro politico a Torino - I volontari del centro: “Non colpevolizzate i malati, serve informazione e rispetto” ... Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Focolaio Tubercolosi Neruda Sei