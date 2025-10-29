Flop Alcaraz a Parigi eliminato al primo turno | così Sinner può tornare numero 1

Ha davvero del clamoroso l'eliminazione del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per mano del tennista britannico Cameron Norrie, numero 31 del ranking Atp, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Come si era ipotizzato, ma adesso le chance sono senz'altro maggiori, se Jannik Sinner (che debutta oggi contro Bergs) dovesse vincere il torneo tornerebbe al primo posto in classifica. "Non so cosa sia successo". Quasi sotto choc, Alcaraz non ha utilizzato giri di parole per descrivere la sua gara e come si fosse sentito in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

