Flat tax infermieri 5 per cento solo sugli straordinari | come funziona e chiarimenti

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La flat tax degli infermieri, istituita come imposta sostitutiva del 5 per cento, vale solo sugli straordinari definiti dal contratto collettivo nazionale della Sanità del 2019-2021 e non in maniera estensiva alle altre prestazioni, pur essendo queste ultime di carattere eccezionale. È quanto ha ribadito l’Agenzia delle entrate in un interpello pubblicato nelle ultime ore in base al quale l’istante, un’azienda sanitaria locale, aveva richiesto il parere dell’amministrazione finanziaria circa l’applicabilità del 5 per cento di flat tax anche alle ore di pronta disponibilità e alle prestazioni svolte in sede elettorale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

