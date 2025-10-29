Fittante e Anima Firenze 2030 chiesto ai consiglieri di centrodestra 1 milione di risarcimento per diffamazione

È stata formalmente instaurata un’azione civile per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei consiglieri comunali Schmidt, Bambagioni, Sabatini, Mossuto e Draghi, a seguito della pubblicazione di alcuni articoli apparsi su quotidiani locali e nazionali il maggio scorso.Oggetto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fittante e Anima Firenze 2030, chiesto ai consiglieri di centrodestra 1 milione di risarcimento per diffamazione - A cinque consiglieri di centrodestra Schmidt, Bambagioni, Sabatini, Mossuto e Draghi per diffamazione aggravata a mezzo stampa ... Come scrive firenzetoday.it

Giovanni Fittante e Anima Firenze 2030 chiedono 1 milione di euro di risarcimento ai cinque consiglieri di centrodestra per diffamazione - Schmidt, Bambagioni, Sabatini, Mossuto e Draghi sono accusati di diffamazione aggravata a mezzo stampa seguito della pubblicazione di articoli apparsi su qu ... Segnala controradio.it

Anima Firenze chiede a cinque consiglieri del Cdx 1 milione di risarcimento per diffamazione - È stata formalmente instaurata un’azione civile per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei consiglieri comunali Schmidt, Bambagioni, ... gonews.it scrive