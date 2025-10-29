Firmato il CCNL Funzioni Centrali 2022 24 | aumenti di 558 euro e 9.400 di arretrati Novità su age management e formazione digitale

È stato sottoscritto in via definitiva, il 28 ottobre 2025, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024. Sul piano economico, l’accordo prevede incrementi medi mensili a regime di 558 euro per tredici mensilità (980 euro per i dirigenti di prima fascia e 545 euro per quelli di seconda fascia), con arretrati medi fino a ottobre 2025 pari a 9.400 euro. L'articolo Firmato il CCNL Funzioni Centrali 202224: aumenti di 558 euro e 9.400 di arretrati. Novità su age management e formazione digitale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

