Volotea consolida il legame con Firenze e si prepara, nella seconda metà del 2026, con un secondo aeromobile nella sua base all'aeroporto 'Amerigo Vespucci'. Il vettore, è stato spiegato in una conferenza stampa, "prevede un incremento del 21% in termini di capacità relativa al 2025 con oltre 470.000 posti in vendita e un ampliamento del portfolio di destinazioni con nuovi collegamenti da e per Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: Volotea raddoppia, dal 2026 base secondo aereo al Vespucci