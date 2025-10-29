Firenze medici accusati di truccare le prenotazioni per saltare i turni estivi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dieci specializzandi del Careggi rinviati a giudizio. Dieci medici specializzandi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze sono finiti sotto inchiesta con un’accusa pesante: avrebbero manipolato il sistema informatico delle prenotazioni sanitarie per alleggerire i propri turni durante l’estate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i dottori avrebbero alterato le liste d’attesa in modo da bloccare la possibilità di prenotare visite per centinaia di pazienti, creando così un vero e proprio ingorgo artificiale. I medici sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) e ora rinviati a giudizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
