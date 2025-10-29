Firenze Halloween al teatro di Cestello con il ‘Cavaliere senza testa’

Firenze, 28 ottobre 2025 – Halloween si festeggia a teatro. In San Frediano, sul palco del Cestello, va in scena "Storie della Mezzanotte", originale e pluripremiato spettacolo di teatro di Figura prodotto dalla compagnia fiorentina L'Ultima Fila. Atmosfere gotiche, alla Tim Burton attendono gli spettatori, invitati a presentarsi vestiti a tema, per l'occasione. Sotto i riflettori la " Leggenda di Sleepy Hollow", fulcro dello spettacolo che Giacomo Cassetta costruisce attorno all'iconico racconto ottocentesco di Washington Irving, che rese celebre il Cavaliere senza testa, costretto a vagare con una lanterna in cerca del proprio cranio, sostituito da una zucca intagliata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Halloween al teatro di Cestello con il ‘Cavaliere senza testa’

