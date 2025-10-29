Firenze distrugge la cabina di un autobus con un martellino e ruba un giubbotto | arrestato

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver danneggiato un autobus e sottratto un giubbotto di servizio. Decisiva la segnalazione dell’autista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

firenze distrugge la cabina di un autobus con un martellino e ruba un giubbotto arrestato

© Notizie.virgilio.it - Firenze, distrugge la cabina di un autobus con un martellino e ruba un giubbotto: arrestato

