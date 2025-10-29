Firenze distrugge la cabina di un autobus con un martellino e ruba un giubbotto | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver danneggiato un autobus e sottratto un giubbotto di servizio. Decisiva la segnalazione dell’autista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, distrugge la cabina di un autobus con un martellino e ruba un giubbotto: arrestato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Firenze, follia per un colpo di clacson: distrugge auto a pugni e manda un ragazzo in ospedale - X Vai su X

Lunedì 27 h 20.30, l'assemblea al Teatro Puccini, Firenze e la situazione per come ci appare Denunciateci tutti, perchè i nostri sono atti collettivi. E soprattutto: quando riapre la fabbrica? 1. Il partito del mattone domina sulla vita. Firenze, la vertenza ex Gkn è in Vai su Facebook

Firenze, a fine corsa rimane sul bus e danneggia la cabina di guida del mezzo: arrestato - Il giubbotto è stato restituito all’avente diritto, mentre la bandana e il gilet catarifrangente sono stati sottoposti a sequestro. Come scrive 055firenze.it

Danneggia un autobus e ruba il giubbotto dell’autista, arrestato - L’uomo ha colpito la cabina di guida con un martellino e si è allontanato portando con sé la divisa della società Autolinee Toscane ... Si legge su msn.com

Firenze, spinge i passeggeri sul bus e poi spacca i vetri. I sindacati: «Vogliamo incontrare il prefetto» - Secondo una prima ricostruzione fornita dal sindacalista Riccardo Tozzi di Cgil, sulla linea 23, nei pressi di piazza Ferrucci, un uomo avrebbe dato in escandescenza. Riporta corrierefiorentino.corriere.it