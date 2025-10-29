Firenze concerto dedicato a Shostakovich per il 50esimo dalla scomparsa

Firenze, 28 ottobre 2025 - Tra i protagonisti del ‘900 musicale, Dmitri Shostakovich ha lasciato un’impronta profonda nella storia del quartetto per archi, a cui ha dedicato ben quindici opere, considerate tra le testimonianze più complesse del suo percorso artistico. Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, sarà il Quartetto Nous a porgere tributo all’autore russo, domenica 2 novembre alla Sala Vanni di Firenze (ore 18) nell’ambito del festival Suoni Riflessi. Oltre al “Quartetto per archi n. 10, op. 118” di Shostakovich, pagina intrisa di lirismo malinconico e tensioni drammatiche, specchio del clima politico e personale dell’epoca, ascolteremo il “Quartetto in fa minore op. 🔗 Leggi su Lanazione.it

