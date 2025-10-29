Fioretto Under 20 24 azzurri a Istanbul per il debutto stagionale di Coppa del Mondo

Guidati dal CT Simone Vanni, gli italiani saranno protagonisti dal 31 ottobre al 2 novembre. L’Italia si presenta da campione mondiale a squadre maschile e vicecampione femminile La nuova stagione internazionale del fioretto giovanile si apre a Istanbul, dove da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo Under 20. L’Italia, che si presenta con il titolo mondiale a squadre maschile e l’argento femminile conquistati a Wuxi lo scorso aprile, schiera un contingente di 24 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

